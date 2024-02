Lazio, gli impegni di febbraio della squadra di Sarri: i dettagli sulle prossime partite

Contro l’Atalanta la Lazio andrà infatti a caccia del terzo successo esterno consecutivo. Immobile e compagni sono chiamati a dare la svolta lontano dall’Olimpico.

Durante questo mese infatti dei 5 impegni previsti in campionato saranno ben 4 quelli che si giocheranno in trasferta: Atalanta, Cagliari, Torino e Fiorentina. Finora i biancocelesti hanno raccolto 13 punti nelle 10 gare giocate fuori casa con una media di 1,30 punti raccolti. Media frutto dei 12 gol fatti e dei 13 subiti. Servirà migliorare questi numeri per dare un’accelerata verso la Champions League.