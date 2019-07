Lazio, gli agenti di Vavro a Formello per chiudere l’operazione

Come dimostrano le immagini mandate in onda da Sky Sport, gli agenti di Denis Vavro sono stati oggi a Formello per chiudere l’operazione

Come anticipato, Denis Vavro è ad un passo dall’approdo in biancoceleste. Dopo Adekanye, Jony e Lazzari, la Lazio è pronta a mettere a segno il quarto colpo di questa campagna acquisti. I due club hanno raggiunto l’intesa, e il giocatore è pronto a vestire la maglia con l’aquila sul petto, siglando un quadriennale da 1,4 milioni a stagione. Come dimostrano le immagini mandate in onda da Sky Sport, e che confermano che l’affare sia praticamente chiuso, gli agenti dello slovacco sono stati questo pomeriggio a Formello per limare gli ultimi dettagli. Il Copenaghen, però, potrebbe far ritardare l’addio di Vavro di qualche giorno a causa dell’infortunio degli altri due difensori a disposizione dell’allenatore, e degli imminenti preliminari di Europa League. L’obiettivo del club è quello di comprare un sostituto prima di lasciarlo partire. Cambiano i tempi, ma Vavro arriverà nella Capitale.