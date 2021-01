Lazio, i giocatori più presenti nel girone d’andata: Marusic sul podio

Lazio, nella classifica dei giocatori più presenti nel girone d’andata figura anche Marusic a sorpresa. Il podio

Termina il girone d’andata di Serie A. La Lazio chiude con 34 punti e si dedica ai primi bilanci, come quello relativo ai giocatori più presenti in questa prima parte di stagione. Al primo posto troviamo Acerbi con 2008′ minuti giocati. Al secondo posto c’è una sorpresa: c’è Marusic, che ha disputato 1932′ minuti. Terzo posto per Milinkovic, con 1829′ minuti.

Ciro Immobile è quarto con 1694′ minuti. Seguono poi Lazzari, Reina, Luis Alberto e Patric. Coda per Correa e Radu.