Bruno Giordano ha parlato della vittoria di ieri contro il Sassuolo

Bruno Giordano, ex bomber della Lazio, si è espresso ai microfoni di Radiosei sulla vittoria di ieri contro il Sassuolo. Ecco ciò che ha detto.

PARLA GIORDANO – «La Lazio continua ad aggrapparsi molto a Luis Alberto, le sue giocate stanno facendo la differenza. Ho rivisto un Lucas Leiva sui suoi livelli. Fosse finita in pareggio avremmo recriminato, invece Caicedo l’ha decisa calciando sporco, se avesse calciato in maniera pulita probabilmente non sarebbe entrata. Non si possono sempre vincere le gare al novantesimo, bisogna chiuderle prima. In questo momento gira bene e certe cose passano in secondo piano. Senza il gol del ‘Panterone’ avremmo avuto parecchi rimpianti. Il Napoli? Se non si ritrova presto rischia anche di non entrare in Europa League, manca personalità e la città è particolare: ti coinvolge ma può anche travolgerti».