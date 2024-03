Lazio, Gila si gode un po’ di relax a Napoli prima della ripresa degli allenamenti – FOTO

Lazio, lo spagnolo si concede un po’ di relax a Napoli con la sua compagna prima della ripresa degli allenamenti

Archiviata la sosta delle Nazionali la Juventus è dietro l’angolo, e la Lazio di Tudor non vuole farsi cogliere impreparata in vista del doppio confronto Campionato-Coppa Italia. La squadra biancoceleste ripartirà con gli allenamenti, e nelle ultime ore di relax concesse dal tecnico croato Gila viene immortalato su Instagram a Napoli, per godersi un po’ di riposo.