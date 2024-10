Lazio-Genoa, Zangrillo: «Balotelli ci sarà? Vi spiego ad oggi come stanno le cose per la trattativa»

Lazio-Genoa, il presidente dei liguri ha rilasciato alcune considerazioni riguardo la possibile presenza dell’ex Inter in rosa

A pochi giorni dalla partita della Lazio con il Genoa, ha parlato il presidente dei liguri Zangrillo, il quale si esprime riguardo un possibile approdo di Balotelli

PAROLE – Balotelli? Non dipende da me, io ho espresso un sogno romantico e se poi risponde anche a una indicazione tecnica non sta a me dirlo