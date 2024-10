Lazio Genoa, biglietti in vendita: disponibilità in Tribune e settori Sud

Lazio Genoa, prosegue la vendita dei tagliandi per la prossima sfida in programma domenica 27 ottobre allo Stadio Olimpico

Sono in vendita i tagliandi per la gara tra Lazio e Genoa, nono turno di Serie A, in programma domenica 27 ottobre alle ore 15:00. A circa 72 ore dalla sfida c’è ampia disponibilità nelle due Tribune, ma anche nei settori Sud: Distinti e Curva Maestrelli.

Esauriti con gli abbonamenti Curva e Distinti Nord. Si attendono oltre 40.000 spettatori per la sfida ai liguri, si parte dalla base dei 29.036 abbonati.