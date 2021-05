Lazio Genoa, l’MVP del match: i quattro candidati del club

Dopo la sfida tra Lazio e Genoa, il club biancoceleste ha proposto i candidati al premio di MVP dell’incontro: ecco i nomi

La Lazio sconfigge il Genoa per 4-3 al termine dell’ennesima sfida agonica in questa stagione della squadra guidata da Simone Inzaghi. Nel match si sono distinti ancora una volta alcuni giocatori, che stanno risultando sempre più decisivi in questo finale di stagione.

Si tratta, ovviamente, dei Fantastici 4: Ciro Immobile, Luis Alberto, Joaquin Correa e Sergej Milinkovic-Savic. Con un post sul proprio profilo Twitter, il club biancoceleste ha chiesto ai tifosi di votare l’MVP della gara contro i rossoblù e i 4 candidati sono proprio i calciatori citati prima.