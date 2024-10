Lazio Genoa, pareri contrastanti su Piccinini: la moviola dei quotidiani sportivi

Lazio Genoa, il direttore di gara di Forlì non si è fatto scappare di mano la partita. Contestata la gestione dei cartellini

La Lazio ha vinto con il risultato di 3-0 il match di ieri contro il Genoa. Durante la partita non ci sono stati episodi clamorosi da gestire per il direttore di gara Piccinini. Di seguito la moviola dei giornali:

CORRIERE DELLO SPORT – «6,5, seconda partita stagionale per Piccinini che deve risalire la china, dopo un inizio non brillantissimo: non propriamente facile la sfida tra Lazio e Genoa, ma ben tenuta dall’arbitro di Forlì, che giudica a nostro avviso correttamente il provvedimento disciplinare diretto a Noslin, sul quale il Genoa ha protestato. Per il resto, nessun problema: zero episodi nelle due aree che potevano alimentare dubbi, buona la collaborazione con gli assistenti. I suoi numeri: 18 falli fischiati e quattro cartellini (uno dubbio)».

GAZZETTA DELLO SPORT – «5,5, in avvio di partita duro intervento di Matturro su Isaksen: nessuna sanzione disciplinare. Nella ripresa, Gila va in scivolata ma sul pallone in un contrasto con Zanoli. Giusta la punizione, ma l’ammonizione al laziale è eccessiva. Nel finale Badelj in una ripartenza stende Pedro: manca il cartellino giallo che ci stava».