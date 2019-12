Lazio, Galeazzi: «La Juve arriva col dente avvelenato»

Giampiero Galeazzi, attendendo il risultato finale di Juventus Lazio, ha dichiarato che i bianconeri hanno più possibilità di vincere

Il bisteccone della televisione italiana, che ha dato voce all’impresa del duo Rossi-Bonomi nella finale di Seul ’88, ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo la finale di Supercoppa Italiana.

Galeazzi è intervenuto a Radio Sportiva, parlando cosi della partita che vedrà protagonista la sua Lazio: «La Juve stavolta starà molto più attenta, ma i biancocelesti hanno tutti i connotati per far bene con le grandissime. Spero, ma non credo, che la squadra di Inzaghi vincerà la Supercoppa. Anche perché i bianconeri arrivano col dente avvelenato». Il telecronista sportivo ha fatto anche il punto sul campionato: «La Lazio deve puntare ad arrivare tra le prime quattro, entrare in Champions è fondamentale e significherà allestire un secondo organico nel prossimo anno».