Lazio, le statistiche in Europa ti sorridono: i numeri

I numeri e le statistiche in Europa League fanno sorridere e ben sperare la Lazio in vista del match di questa sera

I numeri e le statistiche in Europa League fanno sorridere e ben sperare la Lazio in vista del match di questa sera. Innanzitutto, come riportato da Il Corriere dello Sport, oggi serviranno i gol. E i biancocelesti, nella competizione, li hanno sempre fatti: 114 in 75 partite, più di tutte le partecipanti del torneo.

Per quel che riguardi i precedenti con le squadre turche, i capitolini hanno perso solo tre volte su 15. Per quel che riguarda il Galatasaray, con le squadre italiane sono arrivate otto vittorie, nove pareggi e otto ko. Nessuno dei successi però è stato centrato in Italia. Insomma, un qualcosa a cui appigliarsi.