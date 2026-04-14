Moviola Fiorentina Lazio, l’analisi sugli episodi dubbi accaduti al Franchi! Cosa filtra

Moviola Fiorentina Lazio, termina con una sconfitta per i biancocelesti il match. Gli episodi dubbi accaduti allo Stadio Franchi: il punto

Nella serata di ieri è andata in scena Fiorentina Lazio presso lo Stadio Franchi, gara valevole per il 32° turno del campionato Serie A 2025/26! I biancocelesti crollano in trasferta malgrado i vari tentativi volti a sovvertire il match. A sbloccarla è stato il rivale Robin Gosens. Vi proponiamo la moviola secondo i quotidiani sportivi.

Corriere dello Sport

«Non sappiamo se sia peggio l’errore sul contatto (leggero, così chiariamo subito) Mandragora-Noslin o il suo atteggiamento di (solita) supponenza all’OFR. Solo per questo, fossimo nel designatore, lo lasceremo a casa per un po’. Non sarà così, purtroppo. Sbaglia tanto Fabbri, sbagliano molto a Lissone (Paterna e Aureliano, principale responsabile del rigore del Como domenica sera, doveva essere sostituito)».

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CHE CAOS – «In area della Fiorentina, Noslin sposta il pallone prima dell’intervento di Mandragora. Non c’è un pestone pieno, ma un tocco sul piede destro. Fabbri – come la maggior parte degli arbitri che devono trovare sicurezze per puntellare le loro decisioni – ammonisce Noslin per simulazione. Ecco, questa è una certezza, un errore grave. Non è mai, mai simulazione. A Lissone sono addirittura convinti sia rigore, tanto certi che lo richiamano all’OFR: durante la quale è Fabbri-show, si arrabbia, gesticola, si gira, si rigira, discute con il VAR. Fosse rimasto lucido, avrebbe tolto il giallo, quale simulazione? E il rigore? Sicuramente il contatto è leggero; sicuramente il contatto c’è».

NO RIGORE – «Cancellieri entra in anticipo su Ndour, non c’è rigore».

REGOLARE – «Ok la rete di Gosens: in gioco sul cross (c’e Provstgaard ma pure Romagnoli) e non fa fallo, saltando nettamente prima, su Lazzari».

Gazzetta dello Sport

Mandragora-Noslin contatto leggero: niente rigore

«Al 30’ la prima ammonizione della partita a Rugani che stende Dia con una scivolata da dietro. Giallo corretto. Al 62’ l’episodio principale. Contrasto tra Mandragora e Noslin in area della Fiorentina: il contatto è lieve, Fabbri viene chiamato al Var ma giustamente non cambia idea. Sarebbe stato il classico “rigorino”. Bravo l’arbitro, anche se il giallo per simulazione al giocatore della Lazio è esagerato».