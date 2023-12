Lazio-Frosinone, i tifosi ciociari rispondono presenti per la sfida di venerdì: il dato dei biglietti

Lazio-Frosinone, a pochi giorni dalla sfida dell’Olimpico il dato dei biglietti sorride vista l’affluenza anche dei tifosi ciociari

Lazio-Frosinone venerdì sera sarà un match fondamentale per entrambe le compagini, sia per la corsa europea che per la volata salvezza, e i tifosi di entrambi i club non li lasceranno soli. A pochi giorni dalla gara dell’Olimpico, sorride nettamente il dato relativo ai biglietti vista la forte affluenza che ci sarà nella capitale anche dei tifosi ciociari.

Attualmente il numero dei sostenitori di Soulè e compagni che sarà presente allo stadio è di 722, ma che aumenterà sicuramente nelle prossime ore visto che la scadenza per acquistare il biglietto è giovedì 28 alle 19.