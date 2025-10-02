 Lazio in emergenza: infortuni e squalifiche complicano i piani di Sarri contro il Torino
Lazio in emergenza: infortuni e squalifiche complicano i piani di Sarri contro il Torino

Lazio in emergenza: infortuni e squalifiche complicano i piani di Sarri contro il Torino

Cm Reggio Emilia 14/09/2025 - campionato di calcio serie A / Sassuolo-Lazio / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Difesa ridotta all’osso e centrocampo decimato: il tecnico della Lazio valuta nuove soluzioni tattiche per l’anticipo dell’Olimpico

La Lazio si prepara al delicato anticipo di campionato contro il Torino con una lista di assenze che continua ad allungarsi. Gli infortuni e le squalifiche stanno condizionando le scelte di Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste, costretto a ridisegnare la formazione in vista della sfida dell’Olimpico.

Difesa in emergenza

Le fasce difensive sono il reparto più colpito. Adam Marušić, terzino montenegrino classe 1992, si è fermato durante la gara di Genova dopo l’assist del 2-0: gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro, con uno stop previsto di circa venti giorni. Al suo fianco, Luca Pellegrini, laterale sinistro romano del 1999, ha riportato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro. Fortunatamente non sono state riscontrate lesioni, ma il giocatore resta indisponibile.

Con loro fuori causa, restano a disposizione solo Elseid Hysaj, terzino albanese, e Nuno Tavares, portoghese arrivato in estate dall’Arsenal. Manuel Lazzari, esterno destro noto per la sua velocità, è fermo dalla sosta per un problema al polpaccio: ha ripreso ad allenarsi in gruppo e verrà valutato fino all’ultimo per una possibile convocazione.

Centrocampo ridotto all’osso

In mediana rientra il giovane Mehdi Belahyane, centrocampista marocchino, che ha scontato la squalifica. Non ci sarà invece Mattéo Guendouzi, francese ex Arsenal, fermato dal giudice sportivo per la seconda giornata consecutiva. Lucas Vecino, uruguaiano di grande esperienza, tornerà solo dopo la sosta, mentre Fisayo Dele-Bashiru è stato escluso dalla lista campionato. Nicolò Rovella, regista classe 2001, continua a lottare con fastidi pubici: lo staff medico ha scelto la terapia conservativa.

Le scelte di Sarri

Il tecnico Maurizio Sarri, soprannominato “Il Comandante” per il suo approccio rigoroso, valuta due ipotesi tattiche. Potrebbe confermare il 4-2-3-1 visto contro il Genoa, con Belahyane e Danilo Cataldi in mediana, oppure tornare al 4-3-3, inserendo anche Toma Basic, centrocampista croato.

In attacco, Taty Castellanos, attaccante argentino, sarà il riferimento centrale. Alle sue spalle dovrebbe agire Boulaye Dia, senegalese ex Villarreal, con Mattia Zaccagni e Matteo Cancellieri sugli esterni.

La Lazio arriva dunque al match con il Torino in piena emergenza, ma con la necessità di fare punti per restare agganciata alla zona europea. Sarri dovrà affidarsi alla duttilità dei suoi uomini e alla spinta dell’Olimpico per superare un momento complicato.

