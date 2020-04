Lazio, ecco il ritiro blindato: Formello sanificato ed un hotel a disposizione

La Lazio sta preparando un piano speciale in vista della ripresa del campionato: Formello blindato e sanificato ed un hotel a disposizione

Per non farsi trovare impreparata alla ripartenza del campionato, la Lazio sta definendo nei minimi dettagli il piano «ripresa». Come riporta il Corriere dello Sport, quello biancoceleste sarà un ritiro blindatissimo.

Staff tecnico e calciatori avranno a disposizione gli spazi di Formello, rimodernati e sanificati per organizzare il lavoro rispettando il distanziamento fisico. Un medico sarà sempre presente, anche alcuni fisioterapisti. Infine, per organizzare il piano che riguarda l’alloggiamento del personale che ruota attorno alla Lazio, la società potrebbe decidere di appoggiarsi ad una struttura esterna, limitrofa, per evitare ad alcuni dipendenti troppi spostamenti.