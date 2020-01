FORMELLO Lazio, ultimo allenamento prima del Napoli: assente Luis Alberto

A Formello, la Lazio prepara la gara di domani contro il Napoli: in campo non si vedono Luis Alberto e Lukaku

Non solo esercitazioni con la palla. Inzaghi sfrutta la tecnologia per preparare al meglio le sue gare e, anche stavolta, non è stato da meno: giornata video per la Lazio, in vista della gara di domani contro il Napoli. Dal campo invece arriva qualche novità: Correa corre verso la panchina, ha smaltito il fastidio al polpaccio ma non è ancora pronto per sostenere i novanta minuti, facile quindi pensare a Caicedo per far coppia con Immobile.

Assente Luis Alberto: lo spagnolo non sarà impiegato nella trasferta di domani per un affaticamento al flessore. A prendere il suo posto ci sarà Parolo, mentre Lulic tornerà padrone della fascia sinistra, confermato Lazzari sull’out di destra.