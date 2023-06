Lazio, fissata la prima amichevole: il club sfiderà una squadra di Premier

Lazio, il club biancoceleste annuncia su Twitter la prima amichevole estiva in vista della nuova stagione e sarà contro l’Aston Villa

La stagione della Lazio questa sera si concluderà in Toscana contro l’Empoli, ma il club si proietta già alla prossima stagione non solo per il calciomercato ma anche per le amichevoli di preparazione. La società fa sapere su Twitter che il primo test sarà un antipasto europeo, perchè il 3 Agosto i ragazzi di Sarri sfideranno l’Aston Villa di Emery.