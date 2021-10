Lazio Fiorentina, streaming e diretta TV: ecco dove vederla

Lazio-Fiorentina streaming LIVE e diretta TV: dove vederla, con il match in programma allo Stadio Olimpico e valido per la 10^ giornata

La Lazio trova la Fiorentina per la decima giornata di Serie A. La squadra di Sarri – che è chiamata a rispondere alla disfatta di Verona – sfiderà i ragazzi di Italiano, una delle formazioni più in forma del campionato.

Il match, in programma allo Stadio Olimpico andrà in scena domani alle ore 20.45, sarà visibile in diretta solo su Dazn.