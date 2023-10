Lazio-Fiorentina, i tifosi viola caricano: «Dai, domani dobbiamo vincere»

Suonano la carica i tifosi della Fiorentina, che infiammano la vigilia della gara con la Lazio e motivano i loro giocatori

Giornata di vigilia per Lazio e Fiorentina. Domani alle ore 21 le due squadre si ritroveranno sul campo dell’Olimpico pronte a darsi battaglia nel posticipo della decima giornata. A tal proposito proprio in vista della gara il club viola ha postato sui propri canali social una foto dei ragazzi di Vincenzo Italiano in allenamento prima della partenza alla volta della Capitale.

Decine e decine i commenti dei sostenitori toscani che hanno tentato di motivare i loro beniamini. «Vinci per noi» ha risposto un utente, «Ragazzi dobbiamo vincere domani», «Sbanchiamo Roma» hanno proseguito altri due.