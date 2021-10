Mancano 2 giorni alla sfida tra la Lazio e la Fiorentina, valida per la decima giornata di campionato, ecco come Sarri la sta preparando

Lazio in ritiro dopo la pesante sconfitta di ieri in quel di Verona. Nella mattinata di oggi si è svolta una seduta di scarico, con in campo chi non ha giocato ieri al Bentegodi e i protagonisti della sfida con gli scaligeri in palestra. Presente anche il ds Tare, che ha avuto una serie di colloqui fitti con mister Sarri.

Domani sarà già vigilia di Lazio-Fiorentina e tempo quindi di prove tattiche.