Dott. Rodia: «Solo crampi per Luiz Felipe. Mentre Zaccagni...»

Il dott. Rodia, al termine della gara contro la Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, per fare il punto sull’infermeria e analizzare le condizioni di Luiz Felipe. Ecco le sue parole:

ATTIVITÀ – «Io e il dott. Pulcini siamo rimasti dietro le quinte, ma abbiamo sempre fatto il nostro ruolo».

LUIZ FELIPE – «Partita intensa con un dispendio importante di energie mentale e fisiche, Luiz Felipe è uscita in manier eprecauzionale, perchè ha accusato crampi e – in vista di altre importanti partite – lo abbiamo preservato».

INFORTUNI – «La squadra è in buona salute, non abbiamo criticità importanti da lamentare. Zaccagno lo stiamo monitorando e procede tutto bene, vediamo quando rimetterlo in campo».