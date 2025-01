Lazio Fiorentina, cambia il quarto uomo: ecco chi è stato scelto al posto di Feliciani

Lazio Fiorentina, Feliciani non sarà più il quarto uomo della partita ed il suo ruolo è stato affidato a questo arbitro

Domenica sera andrà in scena il match tra Lazio e Fiorentina, valido per la 22esima giornata di Serie A. Per l’occasione, c’è stato un cambio nella squadra arbitrale: il quarto uomo Ermanno Feliciani sarà sostituito da Juan Luca Sacchi.

La sestina arbitrale sarà poi composta dal direttore di gara Rapuano, dagli assistenti Peretti e Passeri, dal Var Fabbri e dall’Avar Meraviglia.