Lazio-Fiorentina, le probabili formazioni: Luiz Felipe e Acerbi tornano a dirigere la difesa, Basic rileva Luis Alberto

Domani la Lazio sfiderà la Fiorentina. La gara non si preannuncia semplice, soprattutto visto il delicato momento che la squadra sta attraversando: Sarri – vista la rifinitura di oggi pomeriggio – potrebbe mescolare ancora le carte. Luis Alberto sembrerebbe andare verso un’altra panchina: il tecnico non si piega alle critiche e procede con le sue idee, al posto dello spagnolo dovrebbe infatti esserci Basic. Cataldi – che farebbe rifiatare Leiva – e Milinkovic a chiudere il centrocampo. In difesa torneranno le due colonne: Luiz Felipe ed Acerbi, mentre Marusic e Lazzari si divideranno le due corsie laterali. In avanti, sempre Felipe Anderson e Pedro.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Saponara, Vlahovic, Callejon. All.: Italiano