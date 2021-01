Lazio Fiorentina, probabili formazioni: Immobile a rischio, pronti Caicedo e Pereira

Lazio-Fiorentina, probabili formazioni: Inzaghi potrebbe dover fare a meno di Immobile. Provato Caicedo in coppia con Pereira

Inzaghi potrebbe dover mescolare le carte e rinunciare al suo asso: Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio non si è visto in campo per la rifinitura anti Fiorentina per un fastidio alla caviglia, la sua presenza in campo è quindi tutt’altro che certa. Il tecnico ha quindi provato altre soluzioni tattiche come il tandem Caicedo–Pereira. In porta invece potrebbe tornare Strakosha, chiuso dal terzetto difensivo composto da Luiz Felipe–Hoedt–Acerbi.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Pereira, Caicedo. All.: Inzaghi.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Igor; Lirola, Valero, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. All.: Prandelli