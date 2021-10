Lazio, con la Fiorentina arriva il primo clean sheet della stagione

La Lazio vince contro la Fiorentina e riesce a mantenere inviolata la porta: contro i viola, infatti, ha guadagnato il primo clean sheet

Tre punti pesantissimi per la Lazio. Tre punti che fanno morale ed indicano la via, dopo la caduta di Verona. Pedro ha sbloccato un match vitale per i biancocelesti, ma oltre al gol dello spagnolo è arrivato anche il primo clean sheet della stagione.

In Serie A, infatti, la Lazio ha sempre subito gol. Reina, questa sera, ha salvato più volte il risultato con prontezza e puntualità, garantendo la vittoria.