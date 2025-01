Lazio-Fiorentina, i precedenti della sfida tra le due squadre: il dato

Lazio-Fiorentina, alla vigilia della sfida dell’Olimpico contro i toscani ripercorriamo i precedenti fino ad ora tra le due compagini: il dato

Dopo la vittoria netta e roboante di giovedì sera contro la Real Sociedad in Europa League, che ha consentito alla Lazio di consolidare il pass per la Top 8 della competizione, i biancocelesti sono pronti a rilanciarsi anche in campionato con la Fiorentina. L’obiettivo della squadra di Baroni è consolidare anche qui la loro posizione in zona Champions, e contro i toscani domani sarà il 167°incrocio e il bilancio è il seguente: 68 vittorie Lazio, 44 pareggi e 54 vittorie della Fiorentina