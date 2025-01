Lazio Fiorentina, Gregucci: «Male il primo tempo, arbitro non esperto ed ecco il motivo, ma non abbiamo perso per colpa sua»

Lazio Fiorentina, le parole dell’ex biancoceleste Angelo Gregucci dopo la sconfitta dei biancocelesti all’Olimpico con i viola

L’ex calciatore biancoceleste Angelo Gregucci ha parlato ai microfoni di RadioSei di Lazio Fiorentina e della sconfitta della squadra di Baroni. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Bisogna sempre ricordarsi da dove si è partiti. Gli atteggiamenti e i comportamenti sono fondamentali, mi sembra che quando si è obbligati a fare il risultato la pressione toglie qualcosa a questa squadra. Ieri la lettura tattica era facile e purtroppo nella nostra fase di costruzione, senza Rovella e Guendouzi insieme, facciamo difficoltà. Male il primo tempo, De Gea non ha fatto un parata. Secondo tempo dignitoso. Arbitro non esperto per questo tipo di gare, non per gli errori ma per la conduzione. Poi ovviamente la partita la Lazio non l’ha persa per lui. Nei minuti di recupero abbiamo fatto vedere le cose migliori, abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo».