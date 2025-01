Lazio Fiorentina 0-1, errore difensivo biancoceleste: Adli porta in vantaggio la viola all’Olimpico – VIDEO

Lazio Fiorentina 0-1, Yacine Adli ha portato in vantaggio la sua squadra con un destro al volo che ha sorpreso Provedel

La Fiorentina si porta in vantaggio contro la Lazio all’Olimpico. Brutto pallone perso dalla coppia Marusic-Dele-Bashiru e Gosens che ha pennellato un cross per il destro al volo di Yacine Adli. Dunque, biancocelesti in svantaggio dopo appena 11 minuti. Di seguito il video della rete: