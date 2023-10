Lazio-Fiorentina: gli orari del match in tutte le principali città del globo -FOTO. Alle 20.45 la squadra di Sarri scenderà in campo allo Stadio Olimpico

La Lazio dovrà dare il massimo per regalare ai propri tifosi tre punti d’oro. C’è chi si godrà il match sugli spalti e chi, invece, da casa, seguendo la squadra di Sarri in tutte le parti del mondo. La società sui propri canali social ha voluto condividere gli orari del match in tutte le principali città del globo. Di seguito il tweet: