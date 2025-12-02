Lazio, in arrivo un film dedicato alla vita e alla carriera di Tommaso Maestrelli: tutti i dettagli

Lazio, ecco il film dedicato alla vita e alla carriera di Maestrelli: l’allenatore simbolo dello scudetto biancoceleste del 1974

Dalle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento arriva una notizia che scalda il cuore dei tifosi biancocelesti e degli amanti delle grandi storie di sport. L’ad di Rai Cinema, Paolo Del Brocco, ha annunciato la produzione di un film sulla vita straordinaria di Tommaso Maestrelli, l’indimenticato allenatore che guidò la Lazio al suo primo, storico scudetto nella stagione 1973/74.



A dare volto e anima al tecnico sarà Kim Rossi Stuart, che curerà anche regia e sceneggiatura. Sebbene la figura di Maestrelli sia stata recentemente al centro di documentari (come la miniserie Sky sulla Lazio del ’74 o il docufilm “Maestro”), questa nuova opera sarà un film di finzione. La vita di Maestrelli, d’altronde, possiede tutti gli ingredienti di un romanzo avvincente: prima calciatore, poi soldato durante la Seconda Guerra Mondiale, prigioniero dei nazisti in Jugoslavia, partigiano determinante nella liberazione di Belgrado e, infine, architetto di quella squadra “grande e maledetta” composta da campioni come Chinaglia, Wilson e Re Cecconi.

Fondamentale per la genesi del progetto è la stretta collaborazione nata tra Kim Rossi Stuart e Massimo Maestrelli, figlio dell’allenatore. I due si sentono quotidianamente da giugno per costruire la storia. Massimo si è detto colpito dall’interesse e dalla dedizione dell’attore (noto tifoso romanista), sottolineando anche una sorprendente somiglianza fisica con il padre: «Ha la stessa attaccatura dei capelli, lo stesso ciuffo ribelle, gli occhi azzurri.

Sta nascendo un bel rapporto umano; Kim preferisce ascoltare i miei racconti per immergersi nella storia». L’obiettivo temporale è ambizioso e altamente simbolico. Con la sceneggiatura quasi completata, la produzione dovrebbe partire nel 2026. La speranza è quella di riuscire a far uscire il film in concomitanza con il cinquantesimo anniversario della scomparsa di Tommaso Maestrelli, avvenuta il 2 dicembre 1976 per un tumore. Sarà una corsa contro il tempo per celebrare sul grande schermo un uomo che ha segnato un’epoca del calcio italiano.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

