Lazio Feyenoord, turnover pesante di Sarri? Ecco le possibili scelte

Giovedì la Lazio farà il suo esordio in Europa League contro il Feyenoord: possibile turnover pesante per Sarri

Giovedì sera la Lazio di Sarri farà il suo esordio nell’Europa League 2022-2023. Avversario dei biancocelesti sarà il Feyenoord di Arne Slot.

Secondo Il Tempo sarà possibile vedere numerosi cambi nell’undici che Sarri schiererà in campo. Maximiano dovrebbe tornare a difendere i pali biancocelesti, in difesa Gila e Casale sono pronti a fare il loro esordio dal primo minuto; Hysaj rimpiazzerà uno tra Lazzari e Marusic sulle fasce. A centrocampo turno di riposo per Milinkovic-Savic (al suo posto Basic) e Cataldi (Marcos Antonio scalpita) con Vecino che potrebbe completare il terzetto, in ballottaggio con Luis Alberto. Davanti ipotesi Cancellieri per far riposare Immobile.