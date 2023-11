Lazio Feyenoord, ecco la previsione finale sul numero tifosi all’Olimpico

Lazio-Feyenoord, si preannuncia uno stadio Olimpico povero di tifosi biancocelesti per la sfida di questa sera in Champions: la previsione

Come riporta Il Messaggero, non ci sarà una grande cornice di pubblico, come invece richiesto da Sarri dopo Bologna-Lazio, per la sfida di questa sera in Champions League contro il Feyenoord.

La previsione del noto quotidiano romano è che non ci saranno nemmeno 35mila spettatori (ieri il dato era fermo a mille in meno). Restano poche ore per incrementare il numero.