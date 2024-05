Gene Gnocchi sulla Lazio: «Ha dei buoni giocatori ma ho la sensazione che non vuole crescere di livello»

Gene Gnocchi, il comico esprime il suo parere sulla Lazio rilasciando a riguardo queste dichiarazioni a Radiosei

PAROLE – La Lazio ha sempre avuto un problema di giocatori. Ci sono Zaccagni, Luis Alberto e Felipe Anderson e so che nel vedere le partite dei biancocelesti ci si diverte. Ma ho la sensazione che non ci sia voglia di crescere. Da esterno mi sembra che manchi un po’ di ciccia. C’è un po’ di malumore, Luis Alberto, Guendouzi… Si capisce che non è un ambiente serenissimo

Mi sembra che con Lotito la Lazio non vincerà mai lo scudetto e non andrà mai in B. Sarri penso si sia dimesso per esasperazione. Lo scudetto del 1974? Sono sempre stato innamorato di D’Amico che ho conosciuto ed è sempre stato il giocatore che mi faceva sognare. Ho sempre amato quei giocatori lì. Chinaglia, Re Cecconi, Wilson… Erano tutti bravi, ma D’Amico era pazzesco. Dava l’idea di essere un bambino che però poteva vincere le partite da solo. Quella squadra sembrava una famiglia che però litigava