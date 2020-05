Lazio, Felipe Anderson: nella sua Top11 due ex biancocelesti

Lazio, l’ex giocatore biancoceleste Felipe Anderson ha stilato quella che per lui sarebbe la miglior formazione

In molti sperano in un suo ritorno e in tanti non hanno mai dimenticato Felipe Anderson. Il brasiliano è uno di quei giocatori che viene sempre ricordato con molto piacere dai tifosi della Lazio.

Il brasiliano in un’intervista rilasciata a Betway ha stilato il su 11 ideale e nella formazione ci sono anche due ex biancocelesti: Stefan de Vrij e Miro Klose.

Ecco la formazione al completo: Cabral; Zabaleta, de Vrij, Rodrigo Caio, Douglas Santos; Rice, Lanzini, Felipe Anderson; Neymar, Gabriel Jesus, Klose.