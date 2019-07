Lazio, Felipe Anderson riabbraccia Lulic: «Che bello rivederti capitano» – FOTO

Lazio, Felipe Anderson ritrova Senad Lulic: i due si incontrano in Svizzera

Felipe Anderson e la Lazio, una storia che si è chiusa appena un anno fa, ma il brasiliano non ha dimenticato il suo vecchio club. Dopo le vacanze estive in Grecia trascorse insieme a Thomas Strakosha, oggi Felipe ha riabbracciato il suo vecchio capitano Senad Lulic. Il bosniaco ha raggiunto Anderson in Svizzera, sede del ritiro estivo del West Ham. Felipe ha pubblicato una storia che immortala l’incontro in albergo con Lulic accompagnata dalla frase: «Bello rivederti capitano». Quando un legame va oltre il campo da calcio.