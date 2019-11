Lazio, Felipe Anderson: «Derby? A Roma è unico»

Lazio, Felipe Anderson ripensa al derby di Roma.

L’aplomb inglese non è roba di Roma: il derby, nella Capitale, è sentito in maniera unica. Lo sa bene anche Felipe Anderson, che ai microfoni di Sky Sports UK ha detto la sua sul peso specifico della stracittadina:«Appena viene sorteggiato il calendario iniziano a motivarti».

«Un mese prima del derby ti fermano per strada e ti raccomandano di stare in forma per la partita. Qui in Inghilterra invece è tutto più tranquillo anche nella settimana di vigilia, inizi a sentire la pressione quando inizia la partita».