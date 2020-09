La Repubblica – Fares e Muriqi, ecco cosa li blocca

Calciomercato Lazio, la partenza di Bastos blocca Muriqi e Fares. Per poter ufficializzare i due, la società deve far partire un giocatore

Un’uscita per due entrate. Gli equilibri finanziari del mercato si mantengono così, seguendo il cosiddetto «indicatore di liquidità», secondo cui cessioni ed acquisti devono essere bilanciati nei 12 mesi.

Come riporta La Repubblica, nel caso specifico della Lazio, per ufficializzare Fares e Muriqi serve la partenza di Bastos. L’angolano piace in Turchia, dove è conteso tra le due squadre di Istanbul (Basaksehir e Besiktas), e il suo addio alleggerirebbe la Lazio dell’ingaggio.

Le operazioni per i due nuovi giocatori sono concluse, l’ex SPAL è già a Roma mentre il turco è atteso nella giornata di domani. Mancano solo le ufficialità.