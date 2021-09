Lazio, è fantasia al potere: quante soluzioni per Sarri

Fantasia al potere: può essere senza dubbio davvero questo il mood e il mantra della nuova Lazio targata Maurizio Sarri

Aprite le porte alla bellezza: è stata questa la frase cult del video di Maurizio Sarri. Ed ecco che, dopo circa due mesi di lavoro e due giornata di campionato, la bellezza si inizia a intravedere.

Come sottolineato da Il Messaggero, in casa Lazio è fantasia al potere. Sarri ha infatti a disposizione giocatori dl piede educato che possono dare un’accelerata alle sue idee tattiche e adattarsi alla perfezione. Luis Alberto, Pedro, Felipe Anderson, Milinkovic e persino di due baby Romero e Moro sembrano essere gli uomini giusti per il sarrismo. E non a caso hanno già messo in mostra cose interessanti. E ora, con il mercato chiuso, il Comandante può dedicarsi interamente alla costruzione della “squadra perfetta”, che vince dominando e divertendo.