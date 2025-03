Lazio, Fabiani: «Baroni? Non è in discussione»

Le parole del ds della Lazio Fabiani sulle ultime battute di questa stagione di Serie A: Ecco cosa ha dichiarato

La Lazio deve rialzare il capo dopo una bruciante sconfitta per 5-0 in Serie A per mano del Bologna. I felsinei si sono imposti sui biancocelesti con una grande prova di gruppo che ha annichilito gli uomini di Baroni.

A commentare l’attualità dei biancocelesti è stato il ds Fabiani, intervistato dal Messaggero, dove ha ribadito gli obiettivi del Club affermando a gran voce di ambire ad un rapido ritorno nella massima competizione Europea. Inoltra si è anche proferito circa il futuro di Baroni. Le sue parole:

«La squadra è ancora in corsa per la Champions League, e per l’Europa League ma serve una reazione immediata. Baroni? Non è in discussione e a fine stagione si tireranno le somme. Il problema dei troppi gol subiti è evidente ma la squadra è tra le migliori in attacco. Serve mentalità vincente come quella mostrata a San Siro. La qualificazione in Champions farebbe la differenza ma il progetto Lazio va avanti indipendentemente dai risultati».