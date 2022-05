Lazio, Europa centrata per la sesta volta di fila

Il pari con la Juve vale un posto in Europa League. E per la Lazio l’obiettivo Europa è centrato per la sesta volta consecutiva

Soltanto nell’era Cragnotti la squadra capitolina aveva fatto meglio,. qualificandosi per 12 anni di fila, 13 se si considera il primo anno di presidenza di Lotito (2004/2005,) con l’iscrizione all’Intertoto.