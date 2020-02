Lazio, dall’estero piovono complimenti, in Italia l’attenzione è tutta sui rigori…

Lazio, all’estero la squadra di Inzaghi viene elogiata da tutti, in Italia i riflettori sono accesi sui rigori concessi ai biancocelesti

La Lazio sta vivendo un momento incredibile. La squadra di Simone Inzaghi è la vera outsider di questo campionato e la vittoria contro l’Inter di domenica ha dato ancora più fiducia ai biancocelesti. Non si sa come finirà la stagione, per ora i capitolini sono lassù e lotteranno fino alla fine per raggiungere l’obiettivo. Eppure sta accadendo una cosa strana intorno alla squadra di Inzaghi: in Italia le polemiche sono tantissime, all’estero viene esaltata ovunque.

Si perché da domenica si parla solo del rigore di Immobile, se il fallo c’era, se si è buttato; dei 14 penalty che sono stati assegnati alla Lazio invece di pensare che c’è una squadra che partiva per raggiungere la Champions che non è la corazzata Inter o Juventus ma che con loro sta lottando. Se Klopp o Savic dell’Atletico Madrid riescono a fare i complimenti a questa squadra e “tifano” per la vittoria finale dei biancoazzurri perché in Italia non possiamo solo goderci lo spettacolo e vedere come va a finire?