Lazio eSports, un altro appuntamento con lo skillario per FIFA e PES – FT

Lazio eSports, continuano gli appuntamenti su Instagram con lo skillario per imparare tecniche di FIFA e PES

Nuove skills per FIFA e PES presentate direttamente dalla pagina Instagram della Lazio. L’ultima tecnica è il ‘colpo di tacco laterale’ spiegata passo passo in un post:

«Nuova pagina del manuale d’uso della #LazioeSports con lo skillario di #eFootballPES2020 per conoscere e approfondire tecniche e tattiche

La skill di oggi è Step Over: Tieni premuto R2 + ruota levetta destra da destra in alto o da destra in basso 😉».