Lazio, Escalante: «L’Argentina la massima aspirazione del mio percorso»

Il primo acquisto della campagna biancoceleste, Gonzalo Escalante ha risposto ad alcune domande nel corso di un’intervista organizzata dal portale Nike.com:

«Il mio obiettivo è aspirare al meglio, la Selección argentina sarebbe il massimo, il sogno di tutti. Imparato parole in italiano? Mi piace quando rispondono al telefono e dicono “Pronto”.

La famiglia è stata fondamentale in questo mio percorso. Non so se questo sia il mio miglior momento, si tratta di un percorso, nessuno può sapere se lo sia o meno».