Gonzalo Escalante ha parlato al termine di Atalanta-Lazio: le parole del centrocampista

Gonzalo Escalante è intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine di Atalanta-Lazio:

«Dobbiamo subito pensare alla partita di domenica. Ogni partita è diversa, non credo che ci sia qualcosa dell’Atalanta che ci mette in difficoltà. Anche domenica lo sarà. Dobbiamo essere più attenti sulla situazioni di palla ferma. Ora concentriamoci per vincere domenica. Non so perché soffriamo queste situazioni, ci lavoreremo questi giorni affinché non si ripetano domenica».

Escalante a Lazio Style Radio

GARA – «Con loro è sempre difficile, l’abbiamo preparata e siamo orgogliosi perchè abbiamo giocato bene. Abbiamo avuto un po’ di sfortuna, ma ora dobbiamo preparare la gara di domenica. Sappiamo come giocano e dobbiamo prepararla al meglio, abbiamo 4 giorni e siamo pronti per tornare«.

MUSACCHIO – «È sempre bello avere altri argentini in gruppo, lo aspettiamo per vederlo giocare. I miei compagni come stanno? Non ci ho parlato, ma la sconfitta brucia a tutti. Non dobbiamo pensarci ora e preparare la partita di domenica. Abbiamo speso energie, ma anche loro».