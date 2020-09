Lazio, Escalante: «Un sogno essere qui per me, aspetto la mia opportunità»

Escalante, acquisto estivo della Lazio, si presenta in conferenza rispondendo alle domande dei giornalisti

A Formello, la conferenza stampa di presentazione di Escalante. Il nuovo acquisto della Lazio ha risposto alle domande dei cronisti presenti. Ecco le sue parole:

TARE – «Siamo qui a presentare il primo acquisto di questa stagione. Escalante l’ho seguito per tanto tempo, ho colto l’opportunità di portarlo a firmare con noi per questa stagione. Ha caratteristiche utili per noi, può essere sia un mediano che mezzala e aiuterà tantissimo in questa stagione difficile».

ESCALANTE – «Sono contento di essere qua, è un sogno, sono pronto per iniziare questa stagione. Mi piace giocare come play, sono contento, sto cercando di fare tutto bene aspettando domani. In Argentina si vede tanto calcio, ricordo Almeyda, Scaloni, Crespo, è un sogno stare qui sto aspettando la mia opportunità. La Lazio per me è sempre stata di un livello top e quando ho saputo che mi voleva non ci ho pensato un secondo. Sono veramente felice di essere qua. Vediamo come sarà quest’anno. Il calcio italiano è diverso alla Liga. Catania? Sono cambiato, sono più maturo, ma io farò tutto quello che mi dirà il mister.

Ruolo? Sono contento come vice Leiva, mi piace tantissimo giocare lì. Trovare spazio sarà difficile, ma mi sento pronto. Mi alleno tutti i giorni per giocare».