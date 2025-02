Lazio, ecco la collezione di tutti gli errori arbitrali della stagione! Biancocelesti accerchiati

Lazio, gli errori arbitrali in questa stagione si accatastano uno sopra l’altro: sindrome da accerchiamento per i biancocelesti

Il Messaggero oggi, parlando dei numerosi casi in cui arbitro e VAR hanno deciso a sfavore della Lazio con errori evidenti, parla senza giri di parole di sindrome di accerchiamento per i biancocelesti e, a vedere di fila uno dietro l’altro viene da fare più di un amara riflessione. Ecco quali sono stati tutti gli episodi in cui la squadra di Baroni ha avuto modo di recriminare in Campionato (e non solo!).