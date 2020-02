Lazio, Eriksson: «Scudetto? Sarà dei biancocelesti. E’ la più forte tatticamente»

Lazio, le parole dell’ex allenatore biancoceleste sulla possibilità scudetto in una lunga intervista a La Repubblica

Lui si che se ne intende di scudetto: Svan-Goran Eriksson non ha dubbi, sarà la Lazio a vincere il campionato. Lo svedese ci crede sul serio e vuole la sua squadra sul tetto della Serie A. Ecco cos’ha detto in un’intervista rilasciata a La Repubblica:

«Lo Scudetto? Lo vince la Lazio. Ha gli 11 titolati più forti di Inter e Juventus. È più fiduciosa e solida delle altre. Gioca meglio di tutti, ed è questo il punto. La Lazio è la più forte tecnicamente e appare sempre tranquilla. Va sotto di un gol? E che importa. I giocatori sembrano guardarsi tra loro e dirsi: “Adesso provvediamo”. Il centrocampo è il migliore in Italia, senza discussioni. E ha pochi rivali anche in Europa. Il cuore della Lazio è lì. Inzaghi? È una gran persona, non potete immaginare quanto io sia felice per lui. Poi è solo a inizio carriera, chissà dove sarà tra cinque anni. Simone è uno di quelli che lotteranno sempre per lo Scudetto e per la Champions. Non si offenderà se dico che Immobile è più forte di come era lui. Si vede che è il nostro anno!».