Lazio, era il 19 ottobre 1999: la prima vittoria esterna in Champions League. Il ricordo del club

La prima volta non si scorda mai. Era il 19 ottobre 1999, quando la Lazio era ospite del Maribor, in occasione della IV giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Come ricorda il club sui propri canali ufficiali.

Una gara senza storia, sbloccata al 36′ da Mihajlovic: i biancocelesti dilagano nella ripresa, trovando il gol con la doppietta di Inzaghi e la rete di Stankovic.

Fu la prima vittoria esterna della Lazio in Champions League, dopo il pareggio al debutto a Leverkusen.

Così i biancocelesti: Marchegiani, Negro, Nesta, Mihajlovic, Pancaro, Lombardo, Almeyda, Veron (50′ Simeone), Stankovic, Mancini (76′ Nedved), Boksic (80′ Salas). Allenatore: Eriksson».