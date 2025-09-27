Lazio, entusiasmo alle stelle: quasi 30mila abbonati per la nuova stagione – FOTO

Lazio, record di abbonamenti: sfiorata quota 30mila per il 2025/26. Le ultimissime sui biancocelesti

La Lazio ha ufficialmente chiuso la campagna abbonamenti per la stagione 2025/26 con 29.918 sottoscrizioni, un risultato che conferma la grande passione del popolo biancoceleste. Il dato, comunicato direttamente dalla società sui propri canali social con un sentito “Ancora una volta GRAZIE”, rappresenta il secondo miglior risultato dell’era Lotito, dietro soltanto al record dei 30.333 abbonati della stagione 2023/24.

Un segnale di fiducia dopo il derby

La riapertura della campagna abbonamenti, avvenuta dopo il derby capitolino, ha dato nuova linfa all’entusiasmo dei tifosi. La squadra guidata da Sarri, tecnico arrivato in estate e noto per la sua capacità di valorizzare i giovani e dare solidità difensiva, ha saputo trasmettere fiducia all’ambiente.

L’ottimo rendimento di alcuni protagonisti, come Mattia Zaccagni, esterno offensivo apprezzato per velocità e dribbling, ha contribuito a rafforzare il legame tra squadra e tifoseria.

L’importanza del sostegno del pubblico

Il dato sugli abbonamenti non è soltanto una cifra statistica, ma un indicatore del rapporto tra la Lazio e i suoi sostenitori. Con quasi 30mila tessere staccate, lo Stadio Olimpico si prepara a vivere un’altra stagione di grande partecipazione. La spinta del pubblico sarà fondamentale per affrontare un campionato che si preannuncia competitivo, con avversarie dirette come Roma, Atalanta e Fiorentina pronte a lottare per un posto in Europa.

Lotito e la crescita del club

Il presidente Claudio Lotito, alla guida della Lazio dal 2004, ha più volte sottolineato l’importanza di consolidare la base dei tifosi. Il risultato di quest’anno conferma un trend positivo che testimonia la crescita del club non solo sul campo, ma anche a livello di coinvolgimento e fidelizzazione.