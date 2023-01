Lazio-Empoli, spettacolare novità che riguarda Olympia: i dettagli

Lazio-Empoli, in occasione dei 123 anni del club biancoceleste Olympia volerà per la prima volta in modo insolito con un GoPro

Domani in occasione della sfida contro l’Empoli, si celebreranno anche i 123 anni della storia della Lazio, e il club biancoceleste vuole far vivere ai suoi tifosi un pomeriggio di festa.

Tra le varie iniziative, la Lazio comunica che l’ aquila Olympia spiccherà il volo in modo inconsueto, ovvero sarà filmata da una Go Pro che inquadrerà l’evento in soggettiva.